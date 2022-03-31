Как отличить правду от дезинформации

Если вы узнали, что кто-то кому-то сказал (например, А что-то сказал B, а вы об этом узнали от C), то критическое мышление требует задать себе несколько вопросов.

Шесть вопросов

1. Действительно ли C знает, о чем шла речь? Он уверен в правдивости информации? Или получил сам ее через десятые руки в искривленном виде?

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2. Если C действительно знает правду, нет ли у C скрытых интересов ее исказить?

3. Вы уверены, что C адресовал свое сообщение именно вам? Может, он хотел оказать влияние на D, а вы случайно стали свидетелем?

4. Если C все правильно узнал и именно к вам обращается в своем сообщении, то действительно ли A сказал B то, что соответствует действительности, имел ли он скрытые интересы исказить информацию?

5. Вы уверены, что A хотел произвести впечатление именно на B, а не на E, например, или самого C?

6. А сам понимает, что он сказал? Может, он все перепутал?

Проверка пройдена

И когда вы нашли ответы на все шесть вопросов, смело принимайте на веру то, что вам сказали.

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