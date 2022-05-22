Отличный пример для других союзников – Ермак о Литве, которая прекращает импорт российского газа

Литва – одна из немногих стран, которой хватило смелости полностью разорвать связи с Россией в энергетической сфере. С 22 мая Литва официально приостанавливает импорт российского газа, нефти и электричества.

На эту новинку положительно отреагировал глава Офиса Президента Андрей Ермак.

Важно Финляндия ожидает прекращения поставок российского газа уже 20 – 21 мая

Он подчеркнул, что это пример других союзников.

Прекрасный пример для других союзников как получить независимость от российских энергоресурсов,

– сказал Андрей Ермак.

Литва прекратила импорт российских энергоресурсов

С 22 мая 2022 года Литва официально прекратила импорт российских энергоресурсов. Как заявили в министерстве энергетики Литвы, это очень важный шаг не только на пути к энергетической независимости, но и выражение солидарности с Украиной.

"Мы не можем позволить, чтобы на наши деньги финансировалась российская военная машина", – говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что государство достигнет полной энергетической независимости только в том случае, если успешно завершит синхронизацию, обеспечит свои потребности в электроэнергии за счет местного производства "зеленой энергии" и станет страной-экспортером электроэнергии.

Отметим, что Литва является одним из наиболее преданных партнеров Украины. Она поддерживает наше государство как в европейской интеграции, так и в предоставлении военной помощи. Также приобщается к приему беженцев и санкций против ЕС, а компании этой страны одни из самых активных в выходе с рынка России.

Добавим, что Европейская энергетическая биржа Nord Pool остановила торги по российской электроэнергии – это значит, что страны Балтии не будут получать электричество из России.

Нефтяное эмбарго против России поддерживают практически все члены ЕС. Дмитрий Кулеба отметил, что блокирует инициативу только одна страна. Дипломат подчеркнул, что ЕС должен найти решение, как решить обеспокоенность этой страны и одобрить эмбарго. Кулеба не назвал страну, но очевидно, что речь идет о Венгрии. Будапешт публично озвучивал свою позицию.

Финляндия отказалась платить за газ рублями

Заметим, что 17 мая компания Gasum решила подать в суд на российский "Газпром Экспорт" по требованию платить за газ в рублях.

Финская компания заявила, что не принимает требований по переходу на платежи в рублях. До этого Россия принимала оплату за газ в евро.

Следует отметить, что 14 мая Россия прекратила поставки электроэнергии в Финляндию. Москва пошла на такие шаги на фоне официальной заявки Финляндии о членстве в НАТО .

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