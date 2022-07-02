Президент Украины объяснил такое решение тем, что на фоне полномасштабного вторжения России следует ввести более жесткий контроль за въездом граждан. Впрочем, российская проганда как всегда распространяет фейки, в том числе и об отмене безвиза. Поэтому Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины опроверг их.
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ЦПИ опровергла фейки об отмене безвиза с Россией
Отмечают, что информация о якобы запрете украинским правительством въезда для граждан России в Украину не соответствует действительности.
Не запретил въезд, а с 1 июля утратило силу соглашение между правительством Украины и правительством России о безвизовых поездках, подписанное 16 января 1997 года в Москве,
– отметили в ЦПИ.
То есть, для граждан России начал действовать визовый режим.
Также начали появляться жалобы, такие как "внуки 92-летней бабушки никогда не смогут приехать из России, чтобы ее навестить".
Как пояснили в ЦПИ, россияне смогут навещать своих украинских родственников, но для этого теперь должны иметь:
- приглашение из Украины
- действующий загранпаспорт России
- украинскую визу
- ксерокопию паспортных данных принимающей стороны
- сумму, не менее 20 прожиточных минимумов в месяц – 52 тысячи гривен
Фейковая также информация о том, что россияне, которые не поддерживают вторжение России и сейчас проживают на территории Европейского Союза, якобы не будут иметь возможность приехать в Украину.
Это не так, ведь граждане России, находящиеся на территории третьих стран, для оформления украинских виз могут обращаться в зарубежные дипломатические учреждения Украины в этих странах.
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