Президент України пояснив таке рішення тим, що на тлі повномасштабного вторгнення Росії слід запровадити жорсткіший контроль за в'їздом громадян. Втім, російська пропаганда як завжди поширює фейки, зокрема і щодо скасування безвізу. Тому Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України спростував їх.
Головне Обстріл Слов'янська, майже 36 тисяч вбитих окупантів: основне за 129 день війни
ЦПД спростувала фейки щодо скасування безвізу з Росією
Зазначають, що інформація про нібито заборону українським урядом в’їзду для громадян Росії в Україну не відповідає дійсності.
Не заборонив в’їзд, а з 1 липня втратила чинність угода між урядом України та урядом Росії про безвізові поїздки, підписана 16 січня 1997 року в Москві,
– наголосили в ЦПД.
Тобто для громадян Росії почав діяти візовий режим.
Також почали з'являтися нарікання, як-от "внуки 92-річної бабусі ніколи не зможуть приїхати з Росії, щоб її провідати".
Як пояснили в ЦПД, росіяни зможуть навідувати своїх українських родичів, але для цього тепер повинні мати:
- запрошення з України,
- чинний закордонний паспорт Росії,
- українську візу,
- ксерокопію паспортних даних сторони, що приймає,
- суму, не меншу ніж 20 прожиткових мінімумів на місяць – 52 тисячі гривень.
Фейковою є також інформація про те, що росіяни, які не підтримують вторгнення Росії та наразі проживають на території Європейського Союзу, нібито не матимуть можливості приїхати в Україну.
Це не так, адже громадяни Росії, які перебувають на території третіх країн, для оформлення українських віз можуть звертатися до закордонних дипломатичних установ України в цих державах.
До теми – Україна запроваджує візовий режим для громадян Росії: дивіться відео