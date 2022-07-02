Президент України пояснив таке рішення тим, що на тлі повномасштабного вторгнення Росії слід запровадити жорсткіший контроль за в'їздом громадян. Втім, російська пропаганда як завжди поширює фейки, зокрема і щодо скасування безвізу. Тому Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України спростував їх.

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ЦПД спростувала фейки щодо скасування безвізу з Росією

Зазначають, що інформація про нібито заборону українським урядом в’їзду для громадян Росії в Україну не відповідає дійсності.

Не заборонив в’їзд, а з 1 липня втратила чинність угода між урядом України та урядом Росії про безвізові поїздки, підписана 16 січня 1997 року в Москві,

– наголосили в ЦПД.

Тобто для громадян Росії почав діяти візовий режим.

Також почали з'являтися нарікання, як-от "внуки 92-річної бабусі ніколи не зможуть приїхати з Росії, щоб її провідати".

Як пояснили в ЦПД, росіяни зможуть навідувати своїх українських родичів, але для цього тепер повинні мати:

запрошення з України,

чинний закордонний паспорт Росії,

українську візу,

ксерокопію паспортних даних сторони, що приймає,

суму, не меншу ніж 20 прожиткових мінімумів на місяць – 52 тисячі гривень.

Фейковою є також інформація про те, що росіяни, які не підтримують вторгнення Росії та наразі проживають на території Європейського Союзу, нібито не матимуть можливості приїхати в Україну.

Це не так, адже громадяни Росії, які перебувають на території третіх країн, для оформлення українських віз можуть звертатися до закордонних дипломатичних установ України в цих державах.