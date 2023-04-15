Об этом в эксклюзивном интервью 24 Канала рассказал советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк. Он также прокомментировал поведение венгерского премьера Виктора Орбана и оценил угрозу оккупантов на Пасху.
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Напомним, что в первой части интервью мы уже писали о годовщине уничтожения вражеского крейсера "Москва", учениях Тихоокеанского флота России, а также сливе данных Пентагона. Читайте по ссылке.
Орбан должен быть изгнанником в ЕС
Виктор Орбан договорился, потому что в США готовят санкции против окружения венгерского премьера. Также в Конгрессе разрабатывают законопроект о санкциях, нацеленных на бывших чиновников и на сторонников правительства, преимущественно связанных с партией "Фидес". Будет ли это последним предупреждением для Орбана?
Орбан не является ньюсмейкером глобального типа. Это человек, повторяющий нарративы России. В ситуации с Орбаном удивляет, как можно допустить, что в Совбезе ООН председательствует Россия. Это же нонсенс, потому что на уровне Европы и других стран уже признали, что это государство-террорист.
Более того, есть десятки тысяч уголовных дел относительно конкретных преступлений против человечности, против гражданского населения, подтвержденных не только Генеральной прокуратурой Украины. В прямом эфире происходит масштабное разрушение всей страны, ее критической инфраструктуры.
Это военное преступление против человечности. Это конкретные элементы. Зачем говорить какие-то слова – просто примите соответствующие решения. Россия незаконно находится в ООН и с 1991 года нарушает правила, которые есть в организации. ООН должна отстранить Россию.
У ЕС есть определенные ценности. В этих ценностях есть право отдельного человека и государства на свободу. Можно назвать это территориальной целостностью, суверенитетом и т.п. Но это правила и ценности – или это фикция? Если выходит Орбан и делает подобные заявления, то, вероятно, он не должен быть в Евросоюзе. Зачем ему делать какое-нибудь предупреждение? Он должен быть отправлен из ЕС и жить отдельно, должен быть изгоем – это очевидно.
Если есть правила и кто-то не выполняет их как Орбан, который демонстративно плюет на них каждый раз, то почему ЕС не понимает, что у них есть какие-то правила. Это приведет к обнулению их ценностей, политических систем и территорий.
Венгерский премьер Виктор Орбан / Getty Images
Петер Сийярто подписывает что-то с Москвой – это демонстративное унижение европейского сообщества в целом. Поэтому к ЕС начинают так относиться как к людям, которые не могут защитить свои правила. Что сегодня делает Украина? Она защищает европейское пространство, показывает, что для нас важны правила, ценности. Мы хотим быть такими, какими мы являемся: свободными, демократическими.
Мы готовы за это платить максимальную цену. Мы говорим Европе, что защищаем их право быть теми, кто они. А они позволяют нас обижать странным субъектам, которые получают от них деньги и защищены их правилами. Возникает вопрос – существует ли вообще международное право?
Путин может выйти и сказать, что передает ядерное оружие Беларуси. Ему даже Китай говорит, что это невозможно юридически, ведь нельзя просто взять и передать третьей стороне ядерные запасы. Это нарушает международную безопасность, глобальный договор о нераспространении оружия. Однако Путина это не волнует.
Так же и Орбан может говорить, будто Украины не существует, суверенитета у нее нет. Пока это не изменится, пока это лицемерие не будет убрано из глобальной политики, это будет проблемой.
Я с большой симпатией отношусь к своей стране – мы выполняем санитарную функцию, хотим вернуть миру главное – правила и международное право. Если ты будешь его соблюдать, то мы будем жить в безопасном мире. Сегодня Украина платит самую высокую цену, чтобы все могли жить в безопасности.
Полное интервью с Михаилом Подоляком: смотрите видео
3 фактора, почему Россия до сих пор имеет влияние на ООН и другие организации
Мы уже год говорим об этом, но изменилось ли что-нибудь? Ведь Россия председательствует в ООН и даже после тех кадров, с казнью украинского военного, когда должна была быть какая-то реакция, но кроме беспокойства ничего не произошло.
Мы работаем над этим и видим, что риторика мировых лидеров по Украине, России и понимание финала войны – изменились. Однако есть три фактора, которые пока не изменились:
- русские коррупционные деньги, которых все еще много и множество людей прямо или косвенно интегрированы в эти коррупционные схемы;
- никуда не исчезло пророссийское лобби;
Например, руководителя МОК, говорящего вроде бы нельзя оскорблять российских спортсменов. В то же время две трети из них военные – работают в системе СКА, ЦСКА и т.д. Они непосредственно участвуют в агитации войны, пропагандистских мероприятиях и собирают деньги.
Также есть НХЛ, где ключевым лицом является Александр Овечкин – член "команды Путина". И это никак не влияет на его карьеру, потому что бизнес – это бизнес и деньги есть деньги. Люди хотят жить, будто войны в Украине нет. Это даже не пророссийские люди, а проденежные.
- третья составляющая – интеллект, которого не хватает в глобальной политике
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В этой войне у них нет чемпионов, потому что много тактических и оперативных поражений, в частности на Бахмутском направлении. Очевидно, что кто-то должен соответствовать, и это будет создавать дополнительные линии напряжения. Да, они продвигаются на 100 метров, но там нет сегодня города и они точно не выйдут на границы админграницы Донецкой и Луганской области, о чем постоянно говорит Владимир Путин.
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Сегодня это все выглядит иным: полностью закрытая страна, тотальная мобилизация, полное ограничение прав, переход экономики на военные рельсы, истерический поиск оружия, постоянные атаки неизвестными БПЛА и т.д.
- почему они напали на маленькую страну и не смогли ее победить;
- почему война масштабируется на их территории;
- почему их все считают агрессорами, если они здесь якобы освобождают территории;
- почему они освобождают от нацистов, но концентрационные лагеря строятся в них.