Ученые просят Зеленского ветировать закон об отмене перевода часов

Академия наук высшей школы призвала президента Украины Владимира Зеленского ветировать закон 4201 об отмене перевода часов. Его Верховная Рада приняла 16 июля.

Этим законом Совет отменил в Украине летнее время. Впрочем, учёные не поддерживают такое решение.

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Отмена летнего времени увеличит расходы на электроэнергию

Председатель Академии Александр Наконечный на примере Киева объяснил, что согласно принятому закону в столице теперь в конце июня будет светать в 3 часа утра, а темнеть – в 20 часов вечера. Сейчас временные отметки – 4 и 21 часа соответственно.

По словам ученых, такое решение увеличит расходы на электроэнергию в вечерние часы в весенние, летние и осенние месяцы. И это будет ощущаться в условиях отключений света. А в утренние часы – солнечный свет будет тратиться зря.

"В утренние часы солнечный свет будет расходоваться зря. Поэтому следующий шаг, к которому вынуждена будет прибегнуть власть в условиях действия законопроекта 4201 – это ввести гибкий график начала рабочего дня в разных регионах государства, что полностью нивелирует эффект временной "стабильности", который должен обеспечить законопроект 4201", – пишут в своем обращении ученые.

Также в обращении Академии говорится, что во многих странах мира до сих пор переводят часовые стрелки, а Верховная Рада приняла свое решение об отмене летнего времени без выводов ученых.

"Ведущие государства мира продолжают практиковать перевод часовых стрелок на час в летние месяцы. Так делают почти во всех штатах США, провинциях Канады, Великобритании и всех без исключения государствах ЕС... Зато отказались от использования летнего времени такие недемократические государства, как Россия, Беларусь и Китай", – говорят ученые.