Венгрия отменила все поезда в Украину: как это объяснили в правительстве

Венгерская железная дорога в очередной раз отменила курс поездов из и в Украину. "Укрзализныця" возмущена этим решением и требует наладить бесперебойное движение.

Венгерская сторона заявила, что поезда в и из Украины не будут курсировать из-за "большого пассажиропотока и длительного пограничного контроля". Это уже не первый подобный случай этого месяца.

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Какие рейсы отменила Венгрия

Венгерская железная дорога отменила на сегодня, 19 августа, следующие рейсы:

№6284 из Дебрецена в Мукачево,

№33 из Мукачево в Будапешт,

№6285 из Захони в Чоп.

В "Укрзализныци" возмущены и выразили сожаление за пассажиров, ожидающих эти рейсы в Мукачево, Чопе и на территории Венгрии.

И хотя этот маршрут обслуживает именно венгерский MAV START, мы со стороны "Укрзализныци" приносим свои извинения. Пройдя весной 2022-го, мы не привыкли к отмене рейсов из-за большого количества пассажиров и ценим репутацию железной дороги в целом как прогнозируемого и наиболее надежного транспорта,

– отметили в компании.

В "Укрзализныце" подчеркнули, что будут использовать "все официальные каналы" с требованием к венгерским коллегам наладить бесперебойное движение для украинских пассажиров.

Отметим, что также изменится расписание движения поездов в польский Перемышль. В компании предупредили об этом заранее.

Укрзализныця вносит изменения в расписание движения поездов в Польшу

Начиная с 8 сентября, польская железная дорога приступит к ремонту путей на перемышльском направлении. Пассажирам рекомендуют своевременно корректировать свое расписание с учетом временных изменений.

Завершить ремонтные работы планируется в октябре.