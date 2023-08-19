Угорська сторона заявила, що потяги до та з України не курсуватимуть через "великий пасажиропотік і тривалий прикордонний контроль". Це вже не перший подібний випадок цього місяця.

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Які рейси скасувала Угорщина

Угорська залізниця скасувала на сьогодні, 19 серпня, наступні рейси:

№6284 з Дебрецена до Мукачева,

№33 з Мукачева до Будапешта,

№6285 з Захоні до Чопа.

В "Укрзалізниці" обурені та висловили жаль за пасажирів, які очікують на ці рейси в Мукачево, Чопі та на території Угорщини.

І хоч цей маршрут обслуговує саме угорський MAV START, ми зі сторони "Укрзалізниці" просимо вибачення. Пройшовши весну 2022-го, ми не звикли до скасування рейсів через велику кількість пасажирів і цінуємо репутацію залізниці в цілому як прогнозованого та найбільш надійного транспорту,

– наголосили в компанії.

В "Укрзалізниці" наголосили, що використовуватимуть "всі офіційні канали" з вимогою до угорських колег налагодити безперебійний рух для українських пасажирів.

Зазначимо, що також зміниться розклад руху потягів до польського Перемишля. У компанії попередили про це наперед.

Укрзалізниця вносить зміни у розклад руху потягів до Польщі

Починаючи з 8 вересня, польська залізниця розпочне ремонт колій на перемишльському напрямку. Пасажирам рекомендують своєчасно коригувати свій розклад з урахуванням тимчасових змін.

Завершити ремонтні роботи планують у жовтні.