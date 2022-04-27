Отмена пошлин на украинские товары: Зеленский объяснил, почему это выгодно всей Европе

ЕС готовится принять важное решение – отменить пошлины и квоты на украинский экспорт, а также приостановить действие антидемпинговых тарифов. Это должно помочь украинской экономике в столь крайне трудный период.

Как рассказал Президент Украины Владимир Зеленский в своем ежедневном обращении к украинцам, он уже обсудил детали этих шагов с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Глава государства признателен всем партнерам за этот важный шаг, передает 24 канал.

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Это выгодно всем

Как отметил украинский президент, эти решения позволят Украине максимально сохранить экономическую активность. Кроме того, наша продукция станет мощным антикризисным инструментом всей глобальной экономики.



Россия пытается спровоцировать глобальный ценовой кризис. Украинский экспорт поможет стабилизировать рынки. Следовательно, это выгодно не только нам, но и всем европейцам. Жителям всех стран, по которым могут ударить российские деструктивные амбиции,

– заявил Зеленский.

Также он добавил, что сейчас активно обсуждается увеличение потенциала транспортных коридоров на западной границе Украины.

Путин и Зеленский могут встретиться в ближайшие дни