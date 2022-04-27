Як розповів Президент України Володимир Зеленский у свому щоденному зверненні до українців, він вже обговорив деталі цих кроків із Президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Глава держави вдячний усім партнерам за цей важлививий крок, передає 24 канал.

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Це вигідно усім

Як зазначив український президент, ці рішення дозволять Україні по максимуму зберегти економічну активність. Окрім того, наша продукція стане потужним антикризовим інструментом для всієї глобальної економіки.



Росія намагається спровокувати глобальну цінову кризу. Український експорт допоможе стабілізувати ринки. Отже, це вигідно не тільки нам, а й усім європейцям. Мешканцям усіх країн, по яких можуть вдарити російські деструктивні амбіції,

– заявив Зеленський.

Також він додав, що наразі активно обговорюється збільшення потенціалу транспортних коридорів на західному кордоні України.

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