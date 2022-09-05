Украина пытается доказать всему миру, что россию нужно изолировать еще больше. Население страны-агрессора не следует выпускать за ее пределы, потому что это несет угрозу.

В частности, россияне пользовались упрощенным визовым режимом со странами Евросоюза. То есть они могли путешествовать по цивилизованному миру, параллельно убивая украинцев.

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Когда могут отменить упрощенные визы для россиян

Во время путешествий население вражеской страны могло пользоваться всеми благами цивилизации, которые для них не доступны в россии. Кроме того, это представляет опасность, ведь они могут нести свою ложь и пропаганду.

В ЕС пока не смогли полностью упразднить визы для того, чтобы к ним не приезжали россияне. Есть все шансы, что остановят соглашение об упрощенном визовом режиме.

Глава Офиса Президента Андрей Ермак сообщил, что постпреды стран ЕС могут утвердить остановку соглашения об упрощенном визовом режиме с россией уже 7 сентября. Стоит заметить, что такой шаг покажет единство в позиции ЕС относительно российской агрессии.

Отмена виз россиянам

В Евросоюзе договорились еще раньше о прекращении упрощенного режима выдачи виз для граждан россии. Также страны будут решать, что делать с уже выданными визами. Это произошло после того, как главы МИД стран Евросоюза собрались на двухдневную встречу министров.

В то же время страны могут сами принимать решения о более жестких или более слабых условиях. К примеру, Эстония стремится прекратить въезд большинства россиян в страну в течение нескольких недель. Речь идет о полной блокировке пересечения границы по туристическим визам.

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