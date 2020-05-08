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Отмена выходного 9 мая: председатель института нацпамяти говорит, что надо советоваться

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Скасування вихідного на 9 травня: думка директора інституту Нацпам'яті
Скасування вихідного на 9 травня: думка директора інституту Нацпам'яті / fakty.com.ua

Председатель Украинского института национальной памяти Антон Дробович считает, что привязывать празднования к 9 мая нет необходимости. А вот насчет того, отменять ли выходной в этот день – вопрос дискуссионный.

Перш, ніж скасовувати вихідний, потрібно провести опитування і порадитись з експертами. Про це Антон Дробович заявив в інтерв’ю hromadske.

Важливо День перемоги чи День пам'яті: що відзначають в Україні 8-9 травня та коли вихідний

Водночас Дробович зазначив, що святкування саме 9 травня не є принциповим і не є важливим для національної пам'яті.

Я не бачу ніякої необхідності прив’язувати вихідний до 9-го. Можна зробити 8-го, можна скасувати. З точки зору національної пам’яті, це питання другорядне,
– зазначив Дробович.

За його словами, у цьому питання важливий принцип інформованої згоди. "Якщо щось хочуть зробити з тобою, з твоїм тілом, з твоїм майбутнім, тебе мають проінформувати та запропонувати вибір. Роль УІГП проінформувати громадян, зробити максимально доступним те, що було викривлено, спотворене, оббріхане раніше, і запропонувати визначатися", – додав Дробович.

Про головні міфи та правду про Другу світову війну прочитайте у матеріалі за посиланням.

Автор: Вероника Климская
Теги: 9 мая День памяти и примирения Антон Дробович Декоммунизация Новости Украины Новости политики
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