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Скасування вихідного на 9 травня: голова інституту нацпам'яті каже, що треба радитися

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Скасування вихідного на 9 травня: думка директора інституту Нацпам'яті
Скасування вихідного на 9 травня: думка директора інституту Нацпам'яті / fakty.com.ua

Голова Українського інституту національної пам'яті Антон Дробович вважає, що прив'язувати святкування до 9 травня немає необхідності. А от щодо того, чи скасовувати вихідний цього дня – питання дискусійне.

Перш, ніж скасовувати вихідний, потрібно провести опитування і порадитись з експертами. Про це Антон Дробович заявив в інтерв’ю hromadske.

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Водночас Дробович зазначив, що святкування саме 9 травня не є принциповим і не є важливим для національної пам'яті.

Я не бачу ніякої необхідності прив’язувати вихідний до 9-го. Можна зробити 8-го, можна скасувати. З точки зору національної пам’яті, це питання другорядне,
– зазначив Дробович.

За його словами, у цьому питання важливий принцип інформованої згоди. "Якщо щось хочуть зробити з тобою, з твоїм тілом, з твоїм майбутнім, тебе мають проінформувати та запропонувати вибір. Роль УІГП проінформувати громадян, зробити максимально доступним те, що було викривлено, спотворене, оббріхане раніше, і запропонувати визначатися", – додав Дробович.

Про головні міфи та правду про Другу світову війну прочитайте у матеріалі за посиланням.

Автор: Вероніка Климська
Теги: День пам'яті і примирення 9 травня Антон Дробович Декомунізація Новини України Новини політики
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