Отмена форм Госстата: какие изменения ждут украинские предприятия

Кабмин планирует отменить около 40% форм Государственной службы статистики, которые заполняют украинские предприятия. Сделать это хотят для того, чтобы компании не подавали информацию, которая и так есть у государства.

Такое намерение правительства является результатом аудита, который проводили последние несколько месяцев, сообщил в фейсбуке министр Кабмина Дмитрий Дубилет.

Читайте также: Тестирование приложения "Дія": как работает сервис и сколько украинцев уже воспользовались им

Главная идея реформы: не собирать у предприятий ту информацию, которая и так есть у государства. А также не собирать ту информацию, которая не используется для принятия управленческих решений,

– написал Дубилет.

По его словам, правительство готово отменить 40% форм. А это 43 документа из 110. Это не повлияет на качество и объемы информации, которую для государства готовит Госстат.

Формы, которые правительство планирует отменить:

отчет об использовании и запасах топлива (4-мтп);

отчет о продаже и запасах товаров (продукции) в оптовой торговле (1-опт);

использование информационно-коммуникационных технологий на предприятиях (1-ИКТ);

отчет о производстве и реализации промышленной продукции (1П-НПП);

отчет об объемах реализованных услуг (1-услуги);

отчет по труду (1-ПВ);

отчет о деятельности общественной организации (1-ГО);

отчет о производстве промышленной продукции по видам (1-П);

отчет о взаиморасчетах с нерезидентами (1-Б);

отчет о реализации продукции сельского хозяйства (21-заг);

отчет о ценах производителей промышленной продукции (1-цены);

отчет о деятельности учреждения высшего образования (2-3НК).

Ранее в правительстве приняли решение сократить 1770 должностей в Государственной службе статистики.