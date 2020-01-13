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      Отмена форм Госстата: какие изменения ждут украинские предприятия

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      Правительство планирует отменить почти половину форм Госстата / news.dtkt.ua

      Кабмин планирует отменить около 40% форм Государственной службы статистики, которые заполняют украинские предприятия. Сделать это хотят для того, чтобы компании не подавали информацию, которая и так есть у государства.

      Такое намерение правительства является результатом аудита, который проводили последние несколько месяцев, сообщил в фейсбуке министр Кабмина Дмитрий Дубилет.

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      Главная идея реформы: не собирать у предприятий ту информацию, которая и так есть у государства. А также не собирать ту информацию, которая не используется для принятия управленческих решений,
      – написал Дубилет.

      По его словам, правительство готово отменить 40% форм. А это 43 документа из 110. Это не повлияет на качество и объемы информации, которую для государства готовит Госстат.

      Формы, которые правительство планирует отменить:

      • отчет об использовании и запасах топлива (4-мтп);
      • отчет о продаже и запасах товаров (продукции) в оптовой торговле (1-опт);
      • использование информационно-коммуникационных технологий на предприятиях (1-ИКТ);
      • отчет о производстве и реализации промышленной продукции (1П-НПП);
      • отчет об объемах реализованных услуг (1-услуги);
      • отчет по труду (1-ПВ);
      • отчет о деятельности общественной организации (1-ГО);
      • отчет о производстве промышленной продукции по видам (1-П);
      • отчет о взаиморасчетах с нерезидентами (1-Б);
      • отчет о реализации продукции сельского хозяйства (21-заг);
      • отчет о ценах производителей промышленной продукции (1-цены);
      • отчет о деятельности учреждения высшего образования (2-3НК).

      Ранее в правительстве приняли решение сократить 1770 должностей в Государственной службе статистики.

       
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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Кабинет Министров Украины Дмитрий Дубилет Статистика Бизнес
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