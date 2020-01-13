Скасування форм Держстату: які зміни чекають на українські підприємства

Кабмін планує скасувати приблизно 40% форм Державної служби статистики, які заповнюють українські підприємства. Зробити це хочуть для того, щоб компанії не подавали інформацію, яка й так є у держави.

Такий намір уряду є результатом аудиту, який проводили останні кілька місяців, повідомив у фейсбуці міністр Кабміну Дмитро Дубілет.

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Головна ідея реформи: не збирати у підприємств ту інформацію, яка і так є у держави. А також не збирати ту інформацію, яка не використовується для ухвалення управлінських рішень,

– написав Дубілет.

За його словами, уряд готовий скасувати 40% форм. А це 43 документи з 110. Це не вплине на якість та обсяги інформації, яку для держави готує Держстат.

Форми, які уряд планує скасувати:

звіт про використання та запаси палива (4-мтп);

звіт про продаж і запаси товарів (продукції) в гуртовій торгівлі (1-опт);

використання інформаційно-комунікаційних технологій на підприємствах (1-ІКТ);

звіт про виробництво та реалізацію промислової продукції (1П-НПП);

звіт про обсяги реалізованих послуг (1-послуги);

звіт з праці (1-ПВ);

звіт про діяльність громадської організації (1-ГО);

звіт про виробництво промислової продукції за видами (1-П);

звіт про взаєморозрахунки з нерезидентами (1-Б);

звіт про реалізацію продукції сільського господарства (21-заг);

звіт про ціни виробників промислової продукції (1-ціни);

звіт про діяльність закладу вищої освіти (2-3НК).

Раніше в уряді ухвалили рішення скоротити 1770 посад у Державній службі статистики.