Отмена поездов из Украины в Россию: Климкин сделал неоднозначное заявление

Принимая решение о прекращении железнодорожного сообщения Украины с Российской Федерацией надо исходить не только из политических позиций, но и учитывать интересы людей.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, сообщает "Укринформ".

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Мы должны честно посмотреть на эту проблему (прекращение железнодорожного сообщения с Россией – "24") обще, а не путем политических лозунгов. Я готов обсуждать эту проблему, но она должна быть решена именно в контексте борьбы с Россией как агрессором и понимая, что люди не должны страдать,

– отметил дипломат.

По его словам, нынешняя реальность заключается в том, что даже во время войны с Россией миллионы украинцев находятся на территории этой страны.

Министр отметил, что многие украинцы ездят в Россию не потому, что им нравится эта страна, а по каким-то личным причинам – к родственникам или зарабатывают себе на жизнь.

"Я хочу, чтобы мы все были последовательными. Если мы говорим, что такого сообщения у нас не должно быть, все те сотни тысяч и миллионы украинцев, которые ездят, каким образом мы к ним относимся. Что, мы должны назвать их предателями?" – сказал Климкин.

В то же время, отвечая на вопрос, против ли он идеи прекращения сообщения с Россией, министр отметил, что относится к этому "очень сдержанно".

"Нужно посмотреть на все аспекты. Это не значит, что мы должны сохранить именно эту сетку сообщения, которая у нас есть сейчас. Но, опять же, есть политика и есть люди", – подытожил Климкин.

Напомним, в Министерстве инфраструктуры решили ограничить железнодорожное сообщение с Россией. Глава ведомства Владимир Омелян подписал соответствующий документ. По его словам, это ответ Украине на действия агрессора, который препятствует судоходству в Азовском и Черном морях.