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Скасування поїздів з України до Росії: Клімкін зробив неоднозначну заяву

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Клімкін прокоментував скасування сполучення з Росією
Клімкін прокоментував скасування сполучення з Росією / Фото з відкритих джерел

Ухвалюючи рішення про припинення залізничного сполучення України з Російською Федерацією треба виходити не тільки з політичних позицій, а й враховувати інтереси людей.

Про це заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін, повідомляє "Укрінформ".

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Ми маємо чесно подивитися на цю проблему (припинення залізничного сполучення з Росією – "24") загально, а не шляхом політичних гасел. Я готовий обговорювати цю проблему, але вона має бути вирішена саме в контексті боротьби з Росією як агресором і розуміючи, що люди не мають страждати,
– зазначив дипломат.

За його словами, нинішня реальність полягає в тому, що навіть під час війни з Росією мільйони українців перебувають на території цієї країни.

Міністр зауважив, що багато українців їздять в Росію не тому, що їм подобається ця країна, а з якихось особистих причин – до родичів чи заробляють собі на життя.

"Я хочу, щоб ми всі були послідовними. Якщо ми кажемо, що такого сполучення у нас не має бути, всі ті сотні тисяч і мільйони українців, які їздять, яким чином ми до них ставимося. Що, ми маємо назвати їх зрадниками?", – сказав Клімкін.

Водночас, відповідаючи на запитання, чи він проти ідеї припинення сполучення з Росією, міністр зауважив, що ставиться до цього "дуже стримано".

"Потрібно подивитися на всі аспекти. Це не означає, що ми маємо зберегти саме цю сітку сполучення, яка в нас є зараз. Але, знову ж таки, є політика і є люди", – підсумував Клімкін.

Нагадаємо, в Міністерстві інфраструктури вирішили обмежити залізничне сполучення з Росією. Очільник відомства Володимир Омелян підписав відповідний документ. За його словами, це відповідь України на дії агресора, який перешкоджає судноплавству в Азовському і Чорному морях.

 

 

Теги: Новини України Новини політики Україна – Росія Новини Росії Павло Клімкін Скасування сполучення з Росією залізниця
Джерело: 24 Канал
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