Скасування поїздів з України до Росії: Клімкін зробив неоднозначну заяву
Ухвалюючи рішення про припинення залізничного сполучення України з Російською Федерацією треба виходити не тільки з політичних позицій, а й враховувати інтереси людей.
Про це заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін, повідомляє "Укрінформ".
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Ми маємо чесно подивитися на цю проблему (припинення залізничного сполучення з Росією – "24") загально, а не шляхом політичних гасел. Я готовий обговорювати цю проблему, але вона має бути вирішена саме в контексті боротьби з Росією як агресором і розуміючи, що люди не мають страждати,
– зазначив дипломат.
За його словами, нинішня реальність полягає в тому, що навіть під час війни з Росією мільйони українців перебувають на території цієї країни.
Міністр зауважив, що багато українців їздять в Росію не тому, що їм подобається ця країна, а з якихось особистих причин – до родичів чи заробляють собі на життя.
"Я хочу, щоб ми всі були послідовними. Якщо ми кажемо, що такого сполучення у нас не має бути, всі ті сотні тисяч і мільйони українців, які їздять, яким чином ми до них ставимося. Що, ми маємо назвати їх зрадниками?", – сказав Клімкін.
Водночас, відповідаючи на запитання, чи він проти ідеї припинення сполучення з Росією, міністр зауважив, що ставиться до цього "дуже стримано".
"Потрібно подивитися на всі аспекти. Це не означає, що ми маємо зберегти саме цю сітку сполучення, яка в нас є зараз. Але, знову ж таки, є політика і є люди", – підсумував Клімкін.
Нагадаємо, в Міністерстві інфраструктури вирішили обмежити залізничне сполучення з Росією. Очільник відомства Володимир Омелян підписав відповідний документ. За його словами, це відповідь України на дії агресора, який перешкоджає судноплавству в Азовському і Чорному морях.