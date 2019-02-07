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      Отмена поездов на российском направлении: "Укрзализныця" сообщила о новых изменениях

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      Рейсы еще одного поезда в России сократили
      Рейсы еще одного поезда в России сократили / Фото из открытых источников

      Еще один поезд в Россию изменит периодичность своего следования. Так, с 31 марта поезд Львов – Ковель – Москва будет двигаться с изменениями в графике.

      24 канал сообщал, что с 5 февраля "Укрзализныця" сократила периодичность курсирования поездов №24/23 Одесса – Москва и №56/55 Хмельницкий – Москва. Теперь они будут ездить не каждый день, а через день.

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      В компании сообщают, что такие изменения обусловлены резким сокращением пассажиропотока. Известно, что в 2018 году "Укрзализныця" перевезла в Россию 772,9 тысячи пассажиров, что почти на 20% меньше, чем в 2017 году.

      А вот с 31 марта двогрупповой поезд № 78/73, 74/73 Львов – Ковель – Москва будет курсировать по нечетным числам месяца вместо ежедневно.

      С 31 марта двогрупповой поезд № 78/73, 74/73 Львов – Ковель – Москва будет курсировать по нечетным числам месяца, а не каждый день. Также с 25 февраля будет уменьшена периодичность курсирования поезда № 20/19 Харьков – Москва,
      – добавляют в "Укрзализныци".

      Кроме того, специалисты компании прогнозируют, что в будущем и в дальнейшем будет происходить переориентация зарубежного пассажиропотока в европейском направлении. К деловым и туристическим центрам Европы "Укрзализныця" уже назначила 20 пар поездов.

      Отметим, что в 2018 году уже были отменены прямые поезда и прицепные вагоны  по направлениям в Россию из Ивано-Франковска, Черновцов, Кременчуга и Чернигова. Подвижной состав, который освобождается, используют для перевозки на внутригосударственных маршрутах.

       

       

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      Теги: Новости России Новости политики Новости Украины Транспорт Железная дорога Укрзализниця
      Источник: 24 Канал
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