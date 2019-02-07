Скасування поїздів у російському напрямку: "Укрзалізниця" повідомила про нові зміни

Ще один поїзд до Росії змінить періодичність свого курсування. Так, від 31 березня потяг Львів – Ковель – Москва рухатиметься зі змінами у графіку.

24 канал повідомляв, що з 5 лютого "Укрзалізниця" зменшила періодичність курсування поїздів №24/23 Одеса – Москва і №56/55 Хмельницький – Москва. Тепер вони їздитимуть не щодня, а через день.

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У компанії повідомляють, що такі зміни зумовлені різким скороченням пасажиропотоку. Відомо, що у 2018 році "Укрзалізниця" перевезла до Росії 772,9 тисячі пасажирів, що майже на 20% менше, аніж у 2017 році.

А ось від 31 березня двогрупний поїзд № 78/73, 74/73 Львів – Ковель – Москва курсуватиме по непарних числах місяця замість щодня.

З 31 березня двогрупний поїзд № 78/73, 74/73 Львів – Ковель – Москва курсуватиме по непарних числах місяця, а не щодня. Також з 25 лютого буде зменшено періодичність курсування поїзда № 20/19 Харків – Москва,

– додають в "Укрзалізниці".

Окрім того, фахівці компанії прогнозують, що у майбутньому й надалі відбуватиметься переорієнтація закордонного пасажиропотоку в європейському напрямку. До ділових і туристичних центрів Європи Укрзалізниця вже призначила 20 пар поїздів.

Зазначимо, що у 2018 році вже були скасовані прямі поїзди та причіпні вагони прямуванням до Росії з Івано-Франківська, Чернівців, Кременчука та Чернігова. Рухомий склад, який вивільняється, використовують для перевезення на внутрішньодержавних маршрутах.