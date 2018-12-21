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      Отмена санкции против Азарова: ГПУ объяснила решение ЕС

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      Суд ЕС отменил санкции против Азарова
      Суд ЕС отменил санкции против Азарова / Фото из открытых источников

      Европейский суд снял санкции и удовлетворил апелляцию бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова. Однако все активы экс-премьера в Украине и за рубежом находятся под арестом в рамках уголовных дел.

      Об этом сообщил на своей странице в Facebook пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко.

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      Он написал, что несмотря на административные санкции ЕС и Швейцарии, все обнаруженные активы бывших чиновников времен Януковича, в частности Азарова, арестованы в рамках соответствующих уголовных производств как в Украине, так и за рубежом.

      Указанные активы могут быть возвращены в Украину после вступления в законную силу соответствующего решения суда,
      – сообщил представитель ГПУ.

      Лысенко напомнил, что правительство Швейцарии решило продлить еще на год санкции в отношении окружения экс-президента Виктора Януковича.

      Напомним, что санкции на Николая Азарова наложили в начале 2014 года. В частности, причиной введения санкций была причастность бывшего премьер-министра времен Януковича к масштабным хищениям государственных средств, а также нарушениям прав человека в Украине во время Революции достоинства. Ранее Азаров оспаривал решение Совета ЕС о наложении на него санкций, однако суд первой инстанции его требований не удовлетворил.

      А 19 декабря четвертая палата Европейского суда удовлетворила апелляцию бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова против Совета Евросоюза и сняла с него санкции.

      Теги: Новости политики Новости Украины Виктор Янукович ГПУ Санкции Николай Азаров
      Источник: 24 Канал
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