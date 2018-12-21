Отмена санкции против Азарова: ГПУ объяснила решение ЕС

Европейский суд снял санкции и удовлетворил апелляцию бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова. Однако все активы экс-премьера в Украине и за рубежом находятся под арестом в рамках уголовных дел.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко.

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Он написал, что несмотря на административные санкции ЕС и Швейцарии, все обнаруженные активы бывших чиновников времен Януковича, в частности Азарова, арестованы в рамках соответствующих уголовных производств как в Украине, так и за рубежом.

Указанные активы могут быть возвращены в Украину после вступления в законную силу соответствующего решения суда,

– сообщил представитель ГПУ.

Лысенко напомнил, что правительство Швейцарии решило продлить еще на год санкции в отношении окружения экс-президента Виктора Януковича.

Напомним, что санкции на Николая Азарова наложили в начале 2014 года. В частности, причиной введения санкций была причастность бывшего премьер-министра времен Януковича к масштабным хищениям государственных средств, а также нарушениям прав человека в Украине во время Революции достоинства. Ранее Азаров оспаривал решение Совета ЕС о наложении на него санкций, однако суд первой инстанции его требований не удовлетворил.



А 19 декабря четвертая палата Европейского суда удовлетворила апелляцию бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова против Совета Евросоюза и сняла с него санкции.