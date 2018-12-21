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      Скасування санкцій проти Азарова: ГПУ пояснила рішення ЄС

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      Суд ЄС скасував санкції проти Азарова
      Суд ЄС скасував санкції проти Азарова / Фото з відкритих джерел

      Європейський суд зняв санкції та задовольнив апеляцію колишнього прем'єр-міністра України Миколи Азарова. Однак всі активи екс-прем'єра в Україні й за кордоном перебувають під арештом в рамках кримінальних справ.

      Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook речник Генеральної прокуратури України Андрій Лисенко.

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      Він написав, що попри адміністративні санкції ЄС і Швейцарії, всі виявлені активи колишніх чиновників часів Януковича, зокрема Азарова, є арештовані в рамках відповідних кримінальних проваджень як в Україні, так і за кордоном.

      Вказані активи можуть бути повернуті в Україну після набрання законної сили відповідними рішеннями суду,
      – повідомив речник ГПУ.

      Лисенко нагадав, що уряд Швейцарії вирішив продовжити ще на рік санкції щодо оточення екс-президента Віктора Януковича.

      Нагадаємо, що санкції на Миколу Азарова наклали на початку 2014 року. Зокрема, причиною запровадження санкцій була причетність колишнього прем'єр-міністра часів Януковича до масштабних розкрадань державних коштів, а також порушень прав людини в Україні під час Революції гідності. Раніше Азаров оскаржував рішення Ради ЄС щодо накладання на нього санкцій, проте суд першої інстанції його вимог не задовольнив.

      А 19 грудня четверта палата Європейського суду задовольнила апеляцію колишнього прем’єр-міністра України Миколи Азарова проти Ради Євросоюзу та зняла з нього санкції.

      Теги: Новини політики Новини України Віктор Янукович Микола Азаров Санкції ГПУ
      Джерело: 24 Канал
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