Аннулировано 470 фейковых справок об инвалидности, которые "штамповали" чиновники харьковской МСЭК

В СБУ сообщили, что аннулировано почти полтысячи фейковых справок об инвалидности, которые выдавали чиновники харьковской МСЭК.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на пресс-службу Службы безопасности Украины.

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Отменено 470 фейковых справок об инвалидности

Аннулировано 470 медицинских справок о фейковой инвалидности мужчин призывного возраста, выданных на Харьковщине.

Указывается, что это стало результатом разоблачения сотрудниками СБУ масштабной "схемы для уклонистов" в областной МСЭК в октябре 2024 года.

Тогда, как отметили в СБУ, подозрение получили 13 участников сделки. Среди них председатель региональной МСЭК и врачи местных медучреждений.

Как установило расследование, за суммы от 2 до 5 тысяч долларов США фигуранты продавали фиктивные справки об инвалидности уклонистам, которые планировали оформить "бронь" и регулярно получать государственные соцвыплаты,

– рассказали детали в СБУ.

Сейчас кроме отмены поддельных медицинских заключений Служба безопасности вместе с Пенсионным фондом остановила выплату незаконно назначенных пенсий, "оформленных через сделку".

Так, благодаря оперативному реагированию СБУ предотвратила ежемесячные государственные убытки в размере более 2,4 миллиона гривен.

На основании новых собранных доказательств следователи Службы безопасности дополнительно сообщили руководителю МСЭК и семерым его сообщникам о подозрении в соответствии с совершенными преступлениями по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

чч. 2, 3 статья 255 (создание преступной организации и руководство такой организацией, совершенное должностным лицом с использованием служебного положения);

чч. 2, 4 статья 28, ч. 1 статья 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ, совершенное преступной организацией);

ч. 4 статья 28, ч. 3 статья 332 (содействие незаконной переправке лиц через государственную границу Украины с предоставлением средств и устранением препятствий, совершенное из корыстных побуждений преступной организацией);

ч. 4 статья 28, ч. 1 статья 366, ч. 5 статья 27, ч. 4 статья 28, ч. 1 статья 366 (внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений, совершенное преступной организацией).

Известно, что все участники преступной группировки находятся под стражей. В СБУ добавили, что решается вопрос о дополнительной квалификации преступных действий еще 5 фигурантам.