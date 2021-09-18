Сначала тайфун накрыл побережье острова Кюсю. Туда и оттуда отменили около 300 рейсов.
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Тайфун продолжает перемещаться в восточном направлении.
Люди по всей Японии готовятся к потенциально катастрофическим погодным условиям,
– говорится в сообщении.
Официальные представители призывают людей остерегаться оползней и наводнений. Спасатели рекомендуют не пренебрегать собственной жизнью и соблюдать все правила безопасности.
Без света уже остались тысячи зданий.
По данным синоптиков, Чанту в Японии ослабнет уже в воскресенье, 19 сентября.
Тайфун Чанту в Китае
- Ранее тайфун Чанту накрыл Восток Китая. В эпицентре непогоды оказался Шанхай. Там ввели повышенный уровень опасности.
- Шанхайские власти объявили о закрытии начальных школ и детских садов.
- Кроме того, отменили множество рейсов и внесли изменения в график работы метрополитена.
- Также Чанту помешал нормальной жизни в провинции Чжэцзян. Там частично ограничили авиа- и железнодорожное сообщение.
- В Китай Чанту пришел с Тайваня и Филиппин.