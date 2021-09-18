Спершу тайфун накрив узбережжя острова Кюсю. Туди та звідти скасували близько 300 рейсів.
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Наразі тайфун продовжує переміщатися в східному напрямку.
Люди по всій Японії готуються до потенційно катастрофічних погодних умов,
– мовиться у повідомленні.
Наразі офіційні представники закликають людей остерігатися зсувів і повеней. Рятувальники рекомендують не легковажити власним життям та дотримуватися усіх правил безпеки.
Без світла вже залишилися тисячі будівель.
За даними синоптиків, Чанту в Японії ослабне вже у неділю, 19 вересня.
Тайфун Чанту у Китаї
- Раніше тайфун Чанту накрив Схід Китаю. В епіцентрі негоди опинився Шанхай. Там ввели підвищений рівень небезпеки.
- Шанхайська влада оголосила про закриття початкових шкіл та дитячих садочків.
- Окрім того, скасували чимало рейсів та внесли зміни у графік роботи метрополітену.
- Також Чанту завадив нормальному життю у провінції Чжецзян. Там частково обмежили авіа- та залізничне сполучення.
- До Китаю Чанту прийшов з Тайваню та Філіппін.