Отменит лишние походы в военкомат, – Федоров о новой услуге в Дие по изменению регистрации

Минцифры совместно с Минобороны готовят запуск услуги в приложении Дия. Она позволит военнообязанным менять место регистрации онлайн.

Речь идет о замене традиционных походов в военкомат для смены места регистрации (то есть "прописки" – 24 канал). Об этом глава Минцифры написал 30 октября в телеграме.

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Военнообязанные смогут менять место прописки в приложении Дия

Министр рассказал, что запуск онлайн-услуги по изменению места регистрации ("прописки") готовится. Объяснил, что это самая массовая услуга в стране.

Теперь после запуска услуги ходить в военкомат не нужно будет. Сменить прописку можно будет в несколько кликов,

– заявил министр.

Михаил Федоров пояснил, что больше никаких изменений не планируют вводить, будет "максимальное упрощение и отмена офлайн-похода в военкомат".

Федоров вспомнил, что сейчас во время смены места регистрации парням нужно обязательно посетить военкомат.

Кратко о новой услуге в приложении Дия