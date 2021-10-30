Отменит лишние походы в военкомат, – Федоров о новой услуге в Дие по изменению регистрации
Источник:телеграм Михаила Федорова
Минцифры совместно с Минобороны готовят запуск услуги в приложении Дия. Она позволит военнообязанным менять место регистрации онлайн.
Речь идет о замене традиционных походов в военкомат для смены места регистрации (то есть "прописки" – 24 канал). Об этом глава Минцифры написал 30 октября в телеграме.
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Военнообязанные смогут менять место прописки в приложении Дия
Министр рассказал, что запуск онлайн-услуги по изменению места регистрации ("прописки") готовится. Объяснил, что это самая массовая услуга в стране.
Теперь после запуска услуги ходить в военкомат не нужно будет. Сменить прописку можно будет в несколько кликов,
– заявил министр.
Михаил Федоров пояснил, что больше никаких изменений не планируют вводить, будет "максимальное упрощение и отмена офлайн-похода в военкомат".
Федоров вспомнил, что сейчас во время смены места регистрации парням нужно обязательно посетить военкомат.
Кратко о новой услуге в приложении Дия
- 29 октября в Минобороны анонсировали, что на портале "Дия" будет возможность регистрировать лиц насчет исполнения воинского долга.
- Впоследствии в Минцифре объяснили, что на портале Дия можно будет проверить данные о военном учете.
- В начале сентября 2021 года в Минобороны анонсировали, что в приложении Дия разрешили сменить приписку до военкомата. Услуга действует в тестовом режиме в 7 городах Украины – Харькове, Виннице, Луцке, Ровно, Мариуполе, Кривом Роге, а также Киеве.
- Электронная услуга работает в тестовом режиме. Правда, нововведение доступно только для владельцев ID-карт.