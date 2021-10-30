Мовиться про заміну традиційних походів у військкомат для зміни місця реєстрації (іншими словами "прописки" – 24 канал). Про це очільник Мінцифри написав 30 жовтня у телеграмі.

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Військовозобов'язані зможуть змінювати місце прописки в Дії

Міністр розповів, що запуск онлайн-послуги зі зміни місця реєстрації ("прописки") готують. Пояснив, що це найбільш масова послуга в країні.

Тепер після запуску послуги ходити у військкомат буде не потрібно. Змінити прописку можна буде у кілька кліків,

– заявив міністр.

Михайло Федоров пояснив, що більше жодних змін не планують вводити, буде "максимальне спрощення та скасування офлайн-походу у військкомат".

Федоров пригадав, що наразі під час зміни місця реєстрації, хлопцям потрібно обов'язково відвідати військкомат.

Коротко про нову послугу в Дії