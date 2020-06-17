Премьер-министр Денис Шмыгаль заверил, что пока нет оснований для отмены или переноса в Украине Внешнего независимого оценивания. По его словам, все идет к тому, что с 25 июня стартует плановый процесс ВНО.

Заявление Шмыгаля касаемо ВНО

Такие слова глава правительства произнес на заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуационная. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

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Шмыгаль, в частности, напомнил, что в 2020 году правительство отменило проведение очного пробного ВНО , заменив его оцениванием в режиме онлайн. Он со ссылкой на Минобразования добавил, что тетради, в которых дети должны сдавать ВНО, уже развезли на пункты сдачи.

Никто не собирается отменять ВНО и причин для переноса оценивания на август пока нет. Если такие причины будут, то Министерство здравоохранения и главный санитарный врач сообщат об этом,

– подчеркнул украинский премьер.

В то же время Шмыгаль заметил, что показатели, при которых ВНО перенесут, понятны.

Говорится о:

более 60 активных больных на 100 тысяч населения в среднем по Украине,

более 50% областей, где превышены три общенациональных показателя.

Что касается последнего, то это:

количество больных превышает 12 на 100 тысяч населения,

более 50% загруженных больными коек в опорных больницах,

охват тестированием является меньшим чем 12 человек на 100 тысяч населения.

"Это те параметры, которые могут повлечь перенос ВНО на другой срок. В противном случае с 25 июня мы начинаем плановый процесс ВНО ", – подытожил глава правительства.

Заметим! В Минздраве заявили, что по состоянию на 16 июня еще окончательно не определились , проводить ли в 2020 году ВНО. Финальное решение будет принято 19 или 20 июня.

Что известно о вероятной отмене ВНО

В Украине пробное ВНО было запланировано на 15 и 17 июня.

Его отменили из-за коронавируса . Впоследствии предложили пройти его онлайн, однако сайт не выдержал нагрузки.

Из-за проблем власть продлила срок пробного ВНО до 19 июня . Также правительство пообещало, что вернет родителям деньги, ведь такое тренировочное тестирование является добровольным и платным (138 – 150 гривен).

Из-за отмены пробного ВНО в Украине забили тревогу – мол, вообще хотят не проводить тестирование. В частности, образовательный омбудсмен Сергей Горбачев заявил, что имеет инсайдерскую информацию о том, что власти планируют вообще отменить ВНО и вернуться к старой коррупционной системе.

Эту информацию прокомментировала заместитель главы депутатской фракции "Слуги народа" Евгения Кравчук. Сначала она назвала это тревожным сигналом и подчеркнула, что отмена основной сессии ВНО недопустима.

Правда, в течение часа Кравчук отредактировала свой сообщение: удалила слова об обеспокоенности и дописала, что позицию относительно основного ВНО будут обсуждать на следующей неделе.

Исполняющая обязанности министра образования Любомира Мандзий в свою очередь уверяет, что МОН не собирается отменять ВНО – 2020. Из-за пандемии коронавируса COVID-19 внешнее независимое оценивание могут провести в августе 2020 года.

Государственную итоговую аттестацию в форме ВНО могут не проходить те выпускники, которые не будут вступать в высшие учебные заведения в 2020 году. На днях появится соответствующий закон.

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