Прем’єр-міністр Денис Шмигаль запевнив, що наразі немає підстав для скасування чи перенесення в Україні Зовнішнього незалежного оцінювання. За його словами, все йде до того, що з 25 червня стартує плановий процес ЗНО.

Заява Шмигаля щодо ЗНО

Такі слова очільник уряду виголосив на засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуаційна. Про це повідомляє пресслужба Кабміну.

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Шмигаль, зокрема, нагадав, що у 2020 році уряд скасував проведення очного пробного ЗНО, замінивши його оцінюванням в режимі онлайн. Він із посиланням на Міносвіти додав, що зошити, в яких діти мають здавати ЗНО, уже розвезли на пункти здачі.

Ніхто не збирається скасовувати ЗНО, і причин для перенесення оцінювання на серпень наразі немає. Якщо такі причини будуть, то Міністерство охорони здоров’я та головний санітарний лікар повідомлять про це,

– наголосив український прем’єр.

Водночас Шмигаль зауважив, що показники, за яких ЗНО перенесуть, є зрозумілими.

Мовиться про:

понад 60 активних хворих на 100 тисяч населення в середньому по Україні,

понад 50% областей, де перевищено три загальнонаціональні показники.

Щодо останнього, то це:

кількість хворих перевищує 12 на 100 тисяч населення,

більше ніж 50% завантажених хворими ліжок в опорних лікарнях,

охоплення тестуванням є меншим ніж 12 осіб на 100 тисяч населення.

"Це ті параметри, які можуть спричинити перенесення ЗНО на інший термін. В іншому разі з 25 червня ми починаємо плановий процес ЗНО", – підсумував голова уряду.

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