В Одесской области пограничники заметили среди моря отдыхающих с детьми. Ветер занес их очень далеко. Охранники сразу же сообщили об этом спасателям. Удалось предотвратить утопление 17 отдыхающих, среди которых было 6 детей.

Пограничник заметил далеко в море людей на байдарках

Военный, находясь на службе в наблюдательной башне, заметил отдыхающих на байдарках и серфингистов, которые решили ловить морские волны в открытом море, да еще и с детьми, сообщили в телеграме МВД Украины.

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Однако циклонный ветер относил людей все дальше от берега. Они заплыли так далеко, что заметить с берега их можно было только с помощью специальных средств.

Пограничник сразу сообщил об этом в спасательную службу, которая немедленно отправилась на помощь.

А потом посреди моря обнаружили еще двух человек

В тот же день пограничники заметили еще двух человек на надувном матрасе. Они дрейфовали далеко в море.

Кроме того, спецназовец ДОЗОРа во внеслужебное время спас женщину от утопления.

В общем в тот день удалось сохранить жизни 17 отдыхающим, среди которых 6 детей.

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