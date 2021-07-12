Ирина с 6-летним сыном пошли плавать, когда внезапно их накрыла волна. Украинка успела позвать на помощь.
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Мужчина подбежал и спас сына. Вместе с тем женщину новая волна отнесла в море.
Что известно о погибшей
- Ирина 20 лет жила и работала в Испании. Она вышла замуж за испанца и родила двоих детей.
- Украинка была родом из Бережан Тернопольской области.
- В Испании она выучила испанский и английский языки, поэтому работала в туристическом агентстве.
- Соседи отзываются о женщине хорошо. Говорят, что она была очень умной и образованной.
- Похоронили погибшую на родной Тернопольщине.
Трагедии с украинскими заробитчанами: что известно
- В Польше во время работ на железнодорожном мосту погиб украинец. Мужчина ремонтировал мост, когда его придавило домкратом. Украинца пытались реанимировать, но, к сожалению, не удалось.
- Возле села Езёрна гмины Галёвице в Лодзинском воеводстве полицейские нашли мертвым украинца, приехавшего на заработки. Тело было в лесном массиве. Неизвестно, что случилось с украинцем.
- В Чехии трагически погибли двое жителей Турки со Львовщины. 9 марта их тела нашли в холодильной камере для хранения фруктов.