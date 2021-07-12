Ирина с 6-летним сыном пошли плавать, когда внезапно их накрыла волна. Украинка успела позвать на помощь.

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Мужчина подбежал и спас сына. Вместе с тем женщину новая волна отнесла в море.

Что известно о погибшей

Ирина 20 лет жила и работала в Испании. Она вышла замуж за испанца и родила двоих детей.

Украинка была родом из Бережан Тернопольской области.

В Испании она выучила испанский и английский языки, поэтому работала в туристическом агентстве.

Соседи отзываются о женщине хорошо. Говорят, что она была очень умной и образованной.

Похоронили погибшую на родной Тернопольщине.

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