Ірина з 6-річним сином пішли плавати, коли раптово їх накрила хвиля. Українка встигла покликати на допомогу.
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Чоловік підбіг та врятував сина. Натомість жінку нова хвиля віднесла у море.
Що відомо про загиблу
- Ірина 20 років жила та працювала в Іспанії. Вона вийшла заміж за іспанця та народила двох дітей.
- Українка була родом із Бережан Тернопільської області.
- В Іспанії вона вивчила іспанську та англійську мови, тож працювала в туристичній агенції.
- Сусіди відгукуються про жінку добре. Кажуть, що вона була дуже розумною та освіченою.
Поховали загиблу на рідній Тернопільщині.
Трагедії з українськими заробітчанами: що відомо
- У Польщі під час робіт на залізничному мості загинув українець. Чоловік ремонтував міст, коли його причавило домкратом. Українця намагались реанімувати, але, на жаль, не вдалось.
- Неподалік села Єзьорна гміни Гальовіце у Лодзінському воєводстві поліцейські знайшли мертвим українця, який приїхав на заробітки. Тіло було у лісовому масиві. Невідомо, що сталось із українцем.
- У Чехії трагічно загинули двоє жителів Турки зі Львівщини. 9 березня їхні тіла знайшли у холодильній камері для зберігання фруктів.