Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ВВС. Пресс-секретарь Путина напомнил о словах Сергея Лаврова.

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Что Песков говорит о миротворцах

Напомним, на встрече с Эммануэлем Макроном в Белом доме лидер США заверил, что говорил с Путиным относительно миротворческого контингента в Украине. Российский президент, мол, "это примет", ведь "у него нет проблем с этим".

Правда, несколько ранее, 18 февраля, министр иностранных дел России заявлял обратное – присутствие в Украине войск стран-членов НАТО, даже "под чужим флагом", неприемлемо. Именно к этим словам апеллировал Песков.

Здесь по этому поводу есть позиция, которую высказывал министр иностранных дел Лавров. Мне к этому добавить нечего и нечего прокомментировать,

– отметил представитель Путина.

К слову, Франция и Великобритания могут отправить войска в Украину в рамках новой инициативы по безопасности из-за отсутствия согласия относительно вступления Украины в НАТО. Об этом Макрон рассказал на встрече с Трампом 24 февраля. "Если мы оставим Украину одну, как это было в прошлом, это будет ошибкой", – сказал президент Франции.