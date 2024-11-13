Как Трамп относится к Путину и Си: политолог оценила действия американского лидера

Новоизбранный президент США Дональд Трамп имеет странное восхищение тоталитарными правителями и одновременно стремится быть сильнее их. На этом будет базироваться его политика в отношении Владимира Путина и Си Цзиньпина.

Такое мнение 24 Каналу высказала политолог-американист Александра Филипенко, отметив, что в отношениях с Россией и Китаем новоизбранный лидер США боится быть слабым.

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Трамп хочет быть сильным

Как отметила Александра Филипенко, во время первой каденции Трампа отношения с Путиным базировались на личном отношении. Тогда президент США часто выражал восхищение стилем руководства российского диктатора и положительно о нем отзывался.

Однако во время нынешней предвыборной кампании в одном из интервью Трамп так же восхищался и почти все те же слова говорил о китайском лидере Си Цзиньпине.

Журналист даже уточнил, почему Трамп восхищается Си Цзиньпином. На что тот ответил, что не восхищается тем, как Си руководит, но он руководит "железной рукой", миллиардом людей. Трампу такое нравится,

– сказала политолог-американист.

Личное отношение новоизбранного президента США к Путину сказывается. Однако несмотря на это, во времена президентства Трампа американцы начали оказывать помощь Украине, был запрещен Северный поток-2 и тому подобное.

Трампу главное выглядеть сильным даже по сравнению с Путиным и Си. Соответственно это может означать, например, передачу оружия Украине,

– отметила Филипенко.

Из этого можно сделать предположение, что Трамп попытается давить на Москву. Например, США могут добывать столько нефти, что могут повалить российскую экономику.

К слову, по данным СМИ, Трамп 7 ноября провел телефонный разговор с Путиным, во время которого новоизбранный президент США призвал Кремль не эскалировать войну и напомнил о значительном присутствии американских войск в Европе.