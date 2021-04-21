Об отношении украинцев к идее проведения досрочных выборов свидетельствуют результаты опроса, проведенного Socis.

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Согласно этим результатам, большинство украинцев все же не хотят новых президентских выборов.

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Что касается парламентских выборов, то мнения украинцев разделились примерно пополам.



Как украинцы относятся к идее досрочных выборов / Инфографика Socis

Что известно об опросе

Его в течение 8 – 12 апреля проводила социологическая компания Socis. Путем телефонных интервью опросили 2 000 украинцев в возрасте от 18 лет из всех областей, кроме временно оккупированных территорий.

Статистическая погрешность выборки (доверительный интервал с вероятностью 0,95): примерно 2,4% для показателей близких к 50%, примерно 2,1% для показателей, близких к 25%, примерно 1,5% – для показателей, близких к 10% и примерно 1,1% – для показателей, близких к 5%.