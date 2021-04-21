Украинцы не хотят внеочередных выборов президента, относительно парламентских – мнения разделили
Почти 58% украинцев не хотят проведения внеочередных выборов президента. Зато мнения относительно новых выборов в Верховную Раду разделились пополам.
Источник:Socis
Об отношении украинцев к идее проведения досрочных выборов свидетельствуют результаты опроса, проведенного Socis.
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Хотят ли украинцы досрочных выборов президента
- поддерживают эту идею – 27,25 опрошенных,
- скорее поддерживают – 8,9%,
- скорее не поддерживают – 12,2%,
- не поддерживают – 45,5%,
- затруднились ответить – 6,3%.
Согласно этим результатам, большинство украинцев все же не хотят новых президентских выборов.
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Отношение к досрочным выборам в Раду
- поддерживают эту идею – 35,9 опрошенных,
- скорее поддерживают – 10,9%,
- скорее не поддерживают – 10,8%,
- не поддерживают – 36,3%,
- затруднились ответить – 6,1%.
Что касается парламентских выборов, то мнения украинцев разделились примерно пополам.
Как украинцы относятся к идее досрочных выборов / Инфографика Socis
Что известно об опросе
Его в течение 8 – 12 апреля проводила социологическая компания Socis. Путем телефонных интервью опросили 2 000 украинцев в возрасте от 18 лет из всех областей, кроме временно оккупированных территорий.
Статистическая погрешность выборки (доверительный интервал с вероятностью 0,95): примерно 2,4% для показателей близких к 50%, примерно 2,1% для показателей, близких к 25%, примерно 1,5% – для показателей, близких к 10% и примерно 1,1% – для показателей, близких к 5%.
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