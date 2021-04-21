Майже 58% українців не хочуть проведення позачергових виборів президента. Натомість думки щодо нових виборів до Верховної Ради розділилися навпіл.

Про ставлення українців до ідеї проведення дострокових виборів свідчать результати опитування, проведеного Socis.

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Чи хочуть українці дострокових виборів президента

підтримують цю ідею – 27,25 опитаних,

скоріше підтримують – 8,9%,

скоріше не підтримують – 12,2%,

не підтримують – 45,5%,

не змогли відповісти – 6,3%.

Відповідно до цих результатів, більшість українців все ж не хочуть нових президентських виборів.

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Ставлення до дострокових виборів у Раду

підтримують цю ідею – 35,9 опитаних,

скоріше підтримують – 10,9%,

скоріше не підтримують – 10,8%,

не підтримують – 36,3%,

не змогли відповісти – 6,1%.

Щодо парламентських виборів, то думки українців розділилися приблизно навпіл.



Як українці ставляться до ідеї дострокових виборів / Інфографіка Socis