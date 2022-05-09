Соответствующее заявление заместитель министра обороны Маляр сделала в эфире телемарафона "Единые новости", сообщает 24 канал. Она подчеркнула: Запад уже четко отдает себе отчет, что Украина не покорится.

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Отношение западных партнеров коренным образом изменилось, если сравнивать это с 24 февраля, скажем. На сегодняшний день уже четко Запад понимает, что мы не покоримся. С помощью или без помощи мы будем стоять здесь до последнего,

– подчеркнула Маляр.

Заместитель министра обороны отметила: очень важно, чтобы в войне цивилизации и варварства победили цивилизационные ценности. Западному миру важно подключаться к борьбе и помогать ей.

Маляр отметила, что помощь союзников играет очень важную роль. В целом, вооружение – это ключевое, что нужно. По словам заместителя министра обороны, Запад наконец-то объединился в этой помощи. Уже в ближайшее время это будет ощутимо.

Мощное заявление Джонсона

Борис Джонсон – премьер-министр Великобритании – заявил, что еще никогда не был так уверен в победе Украины в войне с Россией. Соответствующее заявление политик сделал во время обращения по случаю победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Джонсон заявил, что украинцы храбро противостоят агрессии России. Украинский народ стремится к миру и свободе на своей земле. Другие страны мира разделяют общую борьбу Украины против режима Владимира Путина.

Премьер-министр Великобритании подчеркнул: украинцы продемонстрировали всему миру: ничто не может победить народ, который решил быть свободным. Тем временем Великобритания будет стоять бок о бок с Украиной столько, сколько нужно.

Потери России

Украинские защитники и защитницы продолжают героически защищать родную землю и освобождать города и села от российских захватчиков. Герои наносят врагу значительные потери.

Генштаб ВСУ по состоянию на 9 мая сообщил о 25 650 ликвидированных российских захватчиках.

Также уничтожили:

танков – 1 145;

боевых бронированных машин – 2 764;

артиллерийских систем – 513;

РСЗО – 185;

средства ПВО – 87;

самолетов – 199.

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