Відповідну заяву заступниця міністра оборони Маляр зробила в ефірі телемарафону "Єдині новини", повідомляє 24 канал. Вона наголосила: Захід вже чітко усвідомлює, що Україна не скориться.

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Ставлення західних партнерів докорінно змінилося, якщо порівнювати це з 24 лютого, скажімо. На сьогодні вже чітко Захід розуміє, що ми не скоримося. З допомогою чи без допомоги ми стоятимемо тут до останнього,

– наголосила Маляр.

Заступниця міністра оборони зауважила: дуже важливо, аби у війні цивілізації та варварства перемогли цивілізаційні цінності. Західному світу важливо підключатися до боротьби України та допомагати їй.

Маляр зауважила, що допомога союзників грає вкрай важливу роль. Загалом, озброєння – це ключове, що потрібно. За словами заступниці міністра оборони, Захід нарешті об'єднався у цій допомозі. Вже найближчим часом це буде відчутно.

Потужна заява Джонсона

Борис Джонсон – прем'єр-міністр Великої Британії – заявив, що ще ніколи не був настільки впевнений у перемозі України у війні з Росією. Відповідну заяву політик зробив під час звернення з нагоди перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

Джонсон заявив, що українці хоробро протистоять агресії Росії. Український народ прагне миру та свободи на своїй землі. Інші країни світу поділяють спільну боротьбу України проти режиму Володимира Путіна.

Прем'єр-міністр Великої Британії наголосив: українці продемонстрували цілому світу: ніщо не може подолати народ, який вирішив бути вільним. Тим часом Велика Британія стоятиме пліч-о-пліч з Україною стільки, скільки потрібно.

Втрати Росії

Українські захисники та захисниці продовжують героїчно захищати рідну землю та звільняти міста і села від російських загарбників. Герої завдають ворогу значних втрат.

Генштаб ЗСУ станом на 9 травня повідомив про 25 650 ліквідованих російських загарбників.

Також знищили:

танків –1145;

бойових броньованих машин – 2764;

артилерійських систем – 513;

РСЗВ – 185;

засоби ППО – 87;

літаків – 199 (+0).

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