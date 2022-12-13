В Саудовской Аравии произошло кое-что серьезное, – эксперт об отношениях страны с США и Китаем

Случилось кое-что очень важное и серьезное в Саудовской Аравии. В частности, страна провела несколько саммитов с Си Цзиньпин, поэтому в экономическом плане Китай начал захватывать рынки Саудовской Аравии.

Об этом 24 каналу сказал главный редактор портала "Украина на арабском" Мохаммад Фараджаллах. Он отметил, что еще летом прошло несколько конференций между США и Саудовской Аравией и арабскими странами.

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По его словам, летом в Саудовской Аравии провели четыре саммита:

между лидером Китая и королем Саудовской Аравии,

между Си Цзиньпином с китайской делегацией вместе с делегацией Саудовской Аравии вместе и кронпринцем ибн Салманом,

китайско-арабский саммит (Саудовская Аравия приглашала лидеров арабских стран для встречи с Китаем),

отдельно саммит арабских стран.

Эксперт отметил, что за эти четыре саммита было подписано 35 сделок на 30 миллиардов инвестиций по 5 направлениям, среди них – вооружение и создание новых дронов совместно между Саудовской Аравией и Китаем.

Таким образом, Саудовская Аравия дает сигнал, что она – лидер в регионе. В то же время Китай дает сигнал, вышедший на серьезные отношения с этой страной и дал то, о чем Саудовская Аравия намекала США.

– рассказал Фараджаллах.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день товарооборот между Китаем и Саудовской Аравией по состоянию на декабрь уже составил 97 миллиардов долларов. Китай стал самым сильным партнером Саудовской Аравии . И в этом серьезный сигнал, США бьют тревогу", – ответил эксперт.

Фараджаллах рассказал об отношениях Саудовской Аравии с США и Китаем: видео



По его мнению, визит Байдена летом разочаровал саудитов, потому что не был столь важным и вместо того, чтобы Байден отдал должное Саудовской Аравии – он рекомендовал Израиль как "смотрящего" на Ближнем Востоке.

Это не понравилось лидерам арабских стран… Поэтому этим визитом кронпринц дает сигнал США, что он не блефует и готов идти дальше. Но это касается только экономического плана, вопрос безопасности в регионе остается за США. Ни одна война на Ближнем Востоке не начнется без "зеленого света" США,

– объяснил Фараджаллах.

По его словам, сейчас Саудовская Аравия дает сигнал США, что пока этот вопрос не затрагивает.

"Но здесь мы стоим на пороге перемен – либо американцы пересмотрят отношения с арабским миром и будут обращать больше внимания на волнующие арабов вопросы, либо тогда будут решать что-то другое”, – считает эксперт.

К слову, ранее глава Евросовета Шарль Мишель подчеркнул, что президент Китая очень четко дал понять, что страна не снабжает оружием России. Также китайский лидер Си Цзиньпин назвал неприемлемыми ядерные угрозы россиян.