Об этом 24 каналу сказал главный редактор портала "Украина на арабском" Мохаммад Фараджаллах. Он отметил, что еще летом прошло несколько конференций между США и Саудовской Аравией и арабскими странами.

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По его словам, летом в Саудовской Аравии провели четыре саммита:

между лидером Китая и королем Саудовской Аравии,

между Си Цзиньпином с китайской делегацией вместе с делегацией Саудовской Аравии вместе и кронпринцем ибн Салманом,

китайско-арабский саммит (Саудовская Аравия приглашала лидеров арабских стран для встречи с Китаем),

отдельно саммит арабских стран.

Эксперт отметил, что за эти четыре саммита было подписано 35 сделок на 30 миллиардов инвестиций по 5 направлениям, среди них – вооружение и создание новых дронов совместно между Саудовской Аравией и Китаем.

Таким образом, Саудовская Аравия дает сигнал, что она – лидер в регионе. В то же время Китай дает сигнал, вышедший на серьезные отношения с этой страной и дал то, о чем Саудовская Аравия намекала США.

– рассказал Фараджаллах.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день товарооборот между Китаем и Саудовской Аравией по состоянию на декабрь уже составил 97 миллиардов долларов. Китай стал самым сильным партнером Саудовской Аравии . И в этом серьезный сигнал, США бьют тревогу", – ответил эксперт.

Фараджаллах рассказал об отношениях Саудовской Аравии с США и Китаем: видео



По его мнению, визит Байдена летом разочаровал саудитов, потому что не был столь важным и вместо того, чтобы Байден отдал должное Саудовской Аравии – он рекомендовал Израиль как "смотрящего" на Ближнем Востоке.

Это не понравилось лидерам арабских стран… Поэтому этим визитом кронпринц дает сигнал США, что он не блефует и готов идти дальше. Но это касается только экономического плана, вопрос безопасности в регионе остается за США. Ни одна война на Ближнем Востоке не начнется без "зеленого света" США,

– объяснил Фараджаллах.

По его словам, сейчас Саудовская Аравия дает сигнал США, что пока этот вопрос не затрагивает.

"Но здесь мы стоим на пороге перемен – либо американцы пересмотрят отношения с арабским миром и будут обращать больше внимания на волнующие арабов вопросы, либо тогда будут решать что-то другое”, – считает эксперт.

К слову, ранее глава Евросовета Шарль Мишель подчеркнул, что президент Китая очень четко дал понять, что страна не снабжает оружием России. Также китайский лидер Си Цзиньпин назвал неприемлемыми ядерные угрозы россиян.