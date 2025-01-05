Такое мнение 24 Каналу высказал политолог Валерий Дымов, заметив, что будущий президент наоборот должен зажать российского диктатора для дальнейших действий со стороны Украины. Кроме того, союзникам Украины будет гораздо выгоднее поддержать ту страну, которая наступает, а не страдает.

Смотрите также Путин потерпел поражение, но будущее Украины зависит от администрации Трампа, – Блинкен

Как Трамп может заставить Путина пойти на переговоры

По словам политолога, трудно остановить страну, которая страдает от агрессии, но еще труднее остановить самого агрессора. Здесь говорится не только о самой России, но и ее союзников, ведь так наступать всегда легче.

Фраза "у победы много родителей, а поражение – всегда сирота" не всегда говорит о конечной дате, но и о процессе (переговоры – 24 Канал). Грубо говоря, никто из стран не хочет быть "отцом поражения",

– отметил Дымов.

Политолог предположил, что премьер-министр Италии Джорджия Мелони на встрече с Дональдом Трампом пыталась его убедить, что мир предоставляет Украине большое количество помощи, поэтому наша страна способна контрнаступать. Такой вариант будет выгодным и для партнеров, которые поддерживают страну, которая наступает.

Тем временем Трамп анонсировал множество планов завершения войны, на которые сейчас "ждет" Владимир Путин. Российский диктатор ведет себя пренебрежительно, ожидая предложения будущего президента США.

Это напоминает криминальные разборки. Путин будто и говорит, будто, "я тебя слушаю, что ты предлагаешь?" Должно же быть наоборот – Путин должен быть зажат в условия, когда Трамп их диктует, а не предлагает Украине пойти на уступки,

– подчеркнул Дымов.

Политолог добавил, что план Трампа должен быть с условиями, которые выгодны Украине. Тогда наша страна и союзники смогут "выгнать" россиян с украинских территорий.

Интересно! Экс-советник Трампа Курт Волкер высказал мнение о том, что гарантии безопасности для Украины не должны быть предметом дискуссий с Путиным.

Кстати, оппозиционный политик ХДС Родерих Кизеветтер заявил, что Трамп и Путин могут встретиться в марте. Он выразил обеспокоенность, что эта встреча может завершиться договоренностями, что будут означать подчинение России.