Две рациональные причины: почему Трамп пытается "подружиться" с Путиным

Владимир Зеленский на встрече с журналистами намекнул, что США хотят налаживать отношения с Россией, поэтому они не готовы к серьезным шагам. На это Дональд Трамп имеет две рациональные причины.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог Валентин Гладких, отметив, что президент США не видит проблемы в самой России, а наоборот. Кроме определенных "планов на Владимира Путина", Трамп может попытаться построить союзнические отношения еще с одной страной.

Смотрите также Из-за недавних массированных атак: Совбез ООН созывает важное заседание

Почему Трамп пытается "подружиться" с Путиным

Политолог отметил, что существует множество конспирологических причин, почему Трамп хочет дружить с Путиным. Однако рациональных причин есть две:

Трамп опасается, что вследствие ослабления России усилится Китай, поэтому надеется, что страна-агрессорка станет его союзником в противостоянии с Пекином;

Трамп считает, что Россия может помочь решить вопрос с Ираном, который хочет получить обогащенный уран для изготовления ядерного оружия.

Трамп считает, что Россия не является источником проблем, а наоборот может помочь их преодолеть. Трамп часто говорит о сотрудничестве экономическом с Россией, об инвестициях. Однако это ошибочные тезис,

– подчеркнул он.

The New York Times недавно опубликовали статью о том, что Трамп может попытаться добиться "сделки века". Говорится о том, чтобы разделить вместе с Китаем и Россией сферы влияния в мире, чтобы "достичь мира". Однако, по словам Гладкого, это звучит нереалистично. Президент США забыл о существовании других сильных стран, вроде Японии, и стран Европейского Союза.

"Кроме того, Россия не является большим государством на уровне США и Китая. Россия большая только территориально. Я бы советовал Трампу открыть экономическую карту и посмотреть, какую экономическую долю в ВВП занимает Россия. По второй армии мира, это давно уже не российская", – добавил политолог.

Интересно, что в редакторской колонке The Telegraph СМИ критикует Трампа за его отношение к российскому диктатору. Президент США называет его то "хорошим другом", то "сумасшедшим" и при этом не давит на Кремль.