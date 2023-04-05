Недовольны поведением своего вассала, – Пионтковский объяснил последние заявления из Китая

Заявления Путина по поводу размещения ядерного оружия в Беларуси насторожили Китай. Они противоречат тем договоренностям, достигнутым президентами России и Китая на встрече в Москве.

Об этом в эфире 24 Канала заявил российский публицист и оппозиционный политик Андрей Пионтковский. Он добавил, что российский президент Владимир Путин совершил большую ошибку, не согласовав свои действия с Пекином.

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Путин просчитался

По его словам, во время официального визита в конце марта Си Цзиньпина в Москву была подписана совместная декларация с Путиным о недопущении размещения ядерного оружия ядерных государств на территории неядерных стран. Позже на заседании Совбеза ООН 31 марта представитель Китая подтвердил четкую позицию Китая относительно недопущения распространения ядерного вооружения.

"Путин совершил колоссальную ошибку, когда начал угрожать ядерным оружием на следующий день после отлета Си Цзиньпина. Размахивать ядерным арсеналом – это единственное, что у него осталось. Он даже не смог сложить в кучу очевидные вещи – два дня перед этим он подписал заявление с Си Цзиньпинем, а затем сделал прямо противоположные шаги по размещению ядерного оружия в Беларуси. Это может войти в историю как одна из самых масштабных ошибок политического деятеля", – рассказал Андрей Пионтковский.

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Он добавил, что китайцы обращают особое внимание на такие вещи как протокол и отношения между руководителями государств.

Мне кажется, что Фу Цун (посол Китая в ЕС – 24 Канал) впервые выразил от имени Китая недовольство поведением своего вассала. Китайский император приехал и выдал ярлык для правления Путина и, что он сделал в благодарность – только хамское поведение на международной арене,

– отметил публицист.

Что сказал китайский посол Фу Цун