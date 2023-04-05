Про це в ефірі 24 Каналу заявив російський публіцист та опозиційний політик Андрій Піонтковський. Він додав, що російський президент Владімір Путін зробив велику помилку, не узгодивши свої дії з Пекіном.

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Путін прорахувався

За його словами, під час офіційного візиту наприкінці березня Сі Цзіньпіна до Москви було підписано спільну декларацію з Путіним щодо недопущення розміщення ядерної зброї ядерних держав на території неядерних країн. Пізніше, на засіданні Радбезу ООН 31 березня представник Китаю підтвердив чітку позицію Китаю щодо недопущення розповсюдження ядерного озброєння.

"Путін зробив колосальну помилку, коли почав погрожувати ядерною зброєю на наступний день після відльоту Сі Цзіньпіна. Розмахування ядерним арсеналом – це єдине, що у нього залишилось. Він навіть не зміг скласти до купи очевидні речі – два дні перед цим він підписав заяву з Сі Цзіньпінем, а потім зробив прямо протилежні кроки щодо розміщення ядерної зброї в Білорусі. Це може увійти в історію, як одна з наймасштабніших помилок політичного діяча", – розповів Андрій Піонтковський.

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Він додав, що китайці звертають особливу увагу на такі речі, як протокол та відносини між керівниками держав.

Мені здається, що Фу Цун (посол Китаю в ЄС – 24 Канал) вперше висловив від імені Китаю невдоволення поведінкою свого васала. Китайський імператор приїхав і видав ярлик для правління Путіна і, що він зробив на знак вдячності – лише хамська поведінка на міжнародній арені,

– відзначив публіцист.

Що сказав китайський посол Фу Цун