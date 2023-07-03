Об этом 24 Каналу рассказал политолог Владимир Фесенко. Он добавил, что миф о могуществе Путина рассеялся на виду всего мира. Теперь у партнеров диктатора появляется много сомнений о дальнейшем сотрудничестве с преступником и трусом.
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Китайцы присматриваются
Как отметил политолог, для Китая "переворот" главаря вагнеровцев стал неприятным сюрпризом. Сейчас в Пекине много сомнений о дееспособности и эффективности Путина. Вероятно, китайцы еще не сделали окончательных выводов, однако будут активно присматриваться к тем, кто будет реально влиять на ситуацию в России.
Вот кто договаривался с Пригожиным о прекращении мятежа. Кто контролировал Россию 24 февраля и после этого. Кто может стать преемником Путина,
– сказал Фесенко.
Китайцы неспроста приглашали к себе российского премьер-министра Михаила Мишустина, секретаря совета безопасности страны-агрессорки Николая Патрушева. По мнению политолога, сейчас китайцы будут присматриваться более внимательно к другим российским руководителям и выстраивать с ними прямые отношения.
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