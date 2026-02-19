Укр Рус
19 февраля, 13:04
Доверяет ли Зеленский Трампу: президент дал откровенный ответ: президент дал откровенный ответ

Даниил Муринский
Основные тезисы
  • Президент Владимир Зеленский ответил, доверяет ли лидеру США Дональду Трампу.
  • Он также высказал мнение относительно отношения Трампа к Путину.

Владимир Зеленский ответил на вопрос, доверяет ли он Трампу и унижал ли тот его. По словам президента Украины, темы украинских детей и человеческих потерь являются болезненными для лидера США.

Зеленский также высказался, может ли оценить характер отношений Трампа с Путиным. Об этом лидер страны заявил в интервью Пирсу Моргану.

Что Зеленский сказал о Трампе?

Лидер страны в интервью Пирсу Моргану сказал, что доверяет намерениям Трампа завершить войну. Он добавил, что вопрос украинских детей и жертв в войне действительно болезненны для президента США, и он говорит об этом искренне. Однако, его отношения с Путиным остаются непонятными.

Это не вопрос доверия или недоверия. Но у него такие отношения (с Путиным – 24 Канал), которые я не могу оценить или понять. Это мне неизвестно. Для меня очень болезненно, что порой его отношение к Путину более хорошее, чем Путин заслуживает. Но Трамп всегда говорит со мной о потерях в Украине,
– резюмировал глава государства.

Президент Украины заявил, что его контакты с США в этом году были разноплановыми – как когда-то с администрацией Байдена, так и с Трампом и его командой сейчас.

Зеленский также прокомментировал вопрос о его "унижении" в Овальном кабинете, подчеркнув, что речь идет не о нем лично.

Не меня. Я чувствовал, что это было несправедливо к Украине, к нашим людям, после всей боли и этих лет войны,
– сказал президент Украины.

Он добавил, что рассчитывал на большую поддержку США и не хотел слышать о каких-то уступках для России. Президент признался, что его волнует, когда отношение Трампа к Путину выглядит более благосклонным, чем оно должно быть на самом деле.

Что известно об отношениях между Зеленским и Трампом?

  • Дональд Трамп заявил, что его отношения с Зеленским стали "несколько напряженными" Зеленским стали "несколько более напряженными". Он отметил, что причина изменения это то, что "европейские страны получили свои деньги обратно" от Украины, тогда как США не получили.

  • Зеленский сказал, что откровенный диалог с Трампом помог улучшить понимание между сторонами помог улучшить понимание между сторонами. Впрочем, у лидеров все же остаются разногласия по отношению к российскому президенту Путину.