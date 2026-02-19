Доверяет ли Зеленский Трампу: президент дал откровенный ответ: президент дал откровенный ответ
- Президент Владимир Зеленский ответил, доверяет ли лидеру США Дональду Трампу.
- Он также высказал мнение относительно отношения Трампа к Путину.
Владимир Зеленский ответил на вопрос, доверяет ли он Трампу и унижал ли тот его. По словам президента Украины, темы украинских детей и человеческих потерь являются болезненными для лидера США.
Зеленский также высказался, может ли оценить характер отношений Трампа с Путиным. Об этом лидер страны заявил в интервью Пирсу Моргану.
Что Зеленский сказал о Трампе?
Лидер страны в интервью Пирсу Моргану сказал, что доверяет намерениям Трампа завершить войну. Он добавил, что вопрос украинских детей и жертв в войне действительно болезненны для президента США, и он говорит об этом искренне. Однако, его отношения с Путиным остаются непонятными.
Это не вопрос доверия или недоверия. Но у него такие отношения (с Путиным – 24 Канал), которые я не могу оценить или понять. Это мне неизвестно. Для меня очень болезненно, что порой его отношение к Путину более хорошее, чем Путин заслуживает. Но Трамп всегда говорит со мной о потерях в Украине,
– резюмировал глава государства.
Президент Украины заявил, что его контакты с США в этом году были разноплановыми – как когда-то с администрацией Байдена, так и с Трампом и его командой сейчас.
Зеленский также прокомментировал вопрос о его "унижении" в Овальном кабинете, подчеркнув, что речь идет не о нем лично.
Не меня. Я чувствовал, что это было несправедливо к Украине, к нашим людям, после всей боли и этих лет войны,
– сказал президент Украины.
Он добавил, что рассчитывал на большую поддержку США и не хотел слышать о каких-то уступках для России. Президент признался, что его волнует, когда отношение Трампа к Путину выглядит более благосклонным, чем оно должно быть на самом деле.
Что известно об отношениях между Зеленским и Трампом?
Дональд Трамп заявил, что его отношения с Зеленским стали "несколько напряженными" Зеленским стали "несколько более напряженными". Он отметил, что причина изменения это то, что "европейские страны получили свои деньги обратно" от Украины, тогда как США не получили.
Зеленский сказал, что откровенный диалог с Трампом помог улучшить понимание между сторонами помог улучшить понимание между сторонами. Впрочем, у лидеров все же остаются разногласия по отношению к российскому президенту Путину.