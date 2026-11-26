Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков похвастался, что у Путина и Трампа "дружеские" отношения. Это якобы помогает им обсуждать даже самые сложные вопросы.

Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, сообщают пропагандистские СМИ.

Достаточно прагматичные отношения

Песков утверждает, что между Трампом и Путиным сложились достаточно деловые, прагматичные и даже "дружеские" отношения. Это якобы помогает им обсуждать даже самые сложные проблемы, по которым существует много разногласий.

Представитель оккупационного режима добавил, что, несмотря на существенные разногласия, в видении лидеров якобы есть ряд позиций, которые полностью совпадают.

Добавим, что Дональд Трамп неоднократно подчеркивал, что у него хорошие отношения с диктатором Путиным. Кроме того, он даже называл его другом. Недавно глава Белого дома опубликовал в своей социальной сети фотографию, на которой он обнимается с Путиным. Там он вновь указал, что диктатор является его другом.

Лояльность к главе Кремля демонстрирует и окружение американского лидера. В частности, специальный посланник Джаред Кушнер публично охарактеризовал Путина как "историческую фигуру" и "гроссмейстера политики", а спецпредставитель Стив Виткофф назвал его "гуманистом". При этом Владимир Зеленский подчеркнул, что для украинского народа российский диктатор является врагом и убийцей.