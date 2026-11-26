В Кремлі хваляться через стосунки з Трампом / Фото Getty Images
Речник російського диктатора Дмитро Пєсков похвалився, що в Путіна і Трампа "дружні" відносини. Це буцімто допомагає їм обговорювати навіть найважчі питання.
Про це заявив речник Путіна Дмитро Пєсков, передають пропагандистські ЗМІ.
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Достатньо прагматичні стосунки
Пєсков переконує, що між Трампом і Путіним склалися достатньо ділові, прагматичні і навіть "дружні" відносини. Це нібито допомагає їм обговорювати навіть найскладніші проблеми, де є багато різних розбіжностей.
Представник окупаційного режиму додав, що попри суттєві розбіжності, у баченні лідерів нібито є низка позицій, які цілком збігаються.
Додамо, Дональд Трамп неодноразово наголошував, що у нього хороші стосунки з диктатором Путіним. Також він навіть називав його другом. Нещодавно глава Білого дому поширив у власній соцмережі світлину, де обіймається з Путіним. Там він знову вказав, що диктатор є його другом.
Лояльність до глави Кремля транслює й оточення американського лідера. Зокрема, спеціальний посланець Джаред Кушнер публічно охарактеризував Путіна як "історичну постать" та "гросмейстера політики", а спецпредставник Стів Віткофф назвав його "гуманістом". При цьому Володимир Зеленський наголосив, що для українського народу російський диктатор є ворогом і вбивцею.
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