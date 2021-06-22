Опустились на очень низкий уровень, – в блоке Меркель прокомментировали отношения с Россией

В немецком блоке Ангелы Меркель считают, что Россия лишает соседние государства права на самоопределение. Там обвинили российского главу Владимира Путина в отсутствии заинтересованности в партнерстве с Западом.

Такое мнение выразил глава комитета по иностранным делам Бундестага, член президиума "Христианско-демократического союза" Норберт Рёттген. Свое мнение он высказал в интервью медиакомпании ARD.

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Корень проблемы

В 80-ю годовщину со дня нападения нацистской Германии на СССР, 22 июня, он заверил, что отношения между странами достигли критической точки.

Отношения с Российской Федерацией опустились на очень низкий уровень,

– заявил он.

Он подчеркнул, что Германия должна всегда осознавать историческую вину за Вторую мировую войну, но сегодня мы все же должны быть реалистичными. "Россия лишает своих западных соседей права на свободное самоопределение, и это – корень проблемы", – добавил он.

О России и Украине

По словам политика, у России нет права приказывать Украине или другим государствам отказываться от демократического устройства. Рёттген также обвинил Путина в том, что тот "не заинтересован в партнерстве, компромиссах и балансе".

"Вместо этого мы видим все большее подавление внутри страны и все больше агрессии в отношениях с другими странами", – подчеркнул христианско-демократический политик.

Как улучшить отношения

Он считает, что отношения с Россией можно улучшить лишь если "снова научиться урегулировать конфликты и как минимум снова начать разговаривать друг с другом". Рёттген привел в пример саммит президента США Байдена и Путина и назвал это "правильным форматом", несмотря на то, что ни одного из конфликтов не решили.

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