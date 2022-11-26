Такое мнение 24 каналу озвучил российский правозащитник и оппозиционный политик Марк Фейгин. Ранее сообщалось о том, что на столе Путина во время саммита ОДКБ был замечен украинский флаг .

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Армения зависима от России

Фейгин рассказал, что, несмотря на все события, Армения остается зависимой от России. На ее территории до сих пор находится российская военная база. Да и вообще Россия сейчас единственная страна, которая может помочь Армении удержать территорию от Азербайджана и Турции.

Однако Россия не может помешать намерениям Баку и Анкары. Главным союзником России остается Турция,

– отметил российский правозащитник.

Геополитические ошибки Пашиняна

Он продолжил, что при Пашиняне Армения совершила несколько геополитических ошибок. Пашинян говорил, что менять курс страны на Запад не планирует. Это не правильно, ведь армянское сообщество на Западе очень мощное, в том числе в США, Франции.

"Москва этому мешала, ставила условия, шантажировала. Кроме того, Путин ненавидит Пашиняна, потому что раньше он был близок с Робертом Качоряном, бывшим президентом Армении. А еще Пашинян лидер более демократического толка", - отметил российский оппозиционный политик.

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Армения шаталась между Россией и Западом

По его словам, Армения сильно шаталась между Западом и Россией. Когда Запад сказал, что нужно условно определяться, Армения говорила, что она и там, и там. Потом же, когда просили помощи в войне, получила ответ, мол, Москва поможет, но мы понимаем, что этого не будет.

Поэтому ОДКБ не будет, она развалится, и это будет результатом поражения России в войне с Украиной. Вспомним пример СНГ, кто знает, что с этой организацией, которая была создана на обломках СССР? Хуже того, где Таможенный союз? Тот самый, в который собирался вступать Янукович вместо ассоциации с Евросоюзом. Поэтому перспектив у такой организации нет,

– подчеркнул Фейгин.

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