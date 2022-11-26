Таку думку 24 каналу озвучив російський правозахисник та опозиційний політик Марк Фейгін. Раніше повідомлялось про те, що на столі Путіна під час саміту ОДКБ помітили український прапор.

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Вірменія залежна від Росії

Фейгін розповів, що попри всі події, Вірменія залишається залежною від Росії. На її території досі розміщена російська військова база. Та й загалом Росія нині єдина країна, яка може допомогти Вірменії утримати території від Азербайджану й Туреччини.

Однак Росія не може завадити намірам Баку й Анкари. Головним союзником Росії залишається Туреччина,

– зазначив російський правозахисник.

Геополітичні помилки Пашиняна

Він продовжив, що за Пашиняна Вірменія здійснила кілька геополітичних помилок. Пашинян говорив, що змінювати курс країни на Захід він не планує. Це не правильно, адже вірменська спільнота на Заході дуже потужна, зокрема у США, Франції.

"Москва цьому заважала, ставила умови, шантажувала. Крім того, Путін ненавидить Пашиняна, бо раніше він був близьким з Робертом Качоряном, колишнім президентом Вірменії. А ще Пашинян лідер більш демократичного штибу", – зауважив російський опозиційний політик.

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Вірменія хиталась між Росією і Заходом

За його словами, Вірменія сильно хиталась між Заходом і Росією. Коли Захід сказав, що треба умовно визначатись, Вірменія говорила, що вона й там, і там. Потім же коли просили допомоги у війні, отримала відповідь, мовляв, Москва допоможе, але ми розуміємо, що цього не буде.

Тому ОДКБ не буде, вона розвалиться, і це буде підсумком поразки Росії у війні з Україною. Згадаймо приклад СНД, хтось знає, що з цією організацією, яка була створена на уламках СРСР? Гірше того, де Митний союз? Це ж саме в нього збирався вступати Янукович замість асоціації з Євросоюзом. Тому перспектив у жодної такої організації немає,

– наголосив Фейгін.

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